شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تسترجع ذكرياتها مع فيلم "الشريدة" وتؤكد دفاعه عن القيم الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "الشريدة" الذي عرض لأول مرة منذ 40 عاما، في 1980، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو من الفيلم معلقة: "فيلم الشريدة.. قصة نجيب محفوظ.. سيناريو و حوار أحمد صالح.. أخراج أشرف فهمي.. فيلم يدافع عن القيم الإنسانية باختلاف الظروف والثقافات".

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كما استرجعت الفنانة نبيلة عبيد ذكرياتها فيلم "الوحل" الذى تم طرحه عام 1987 في السينمات أى قبل 23 عاما بما يقرب من ربع قرن، حيث نشرت فيديو من الفيلم معلقة: "قصة الأديب فتحي أبو الفضل، سيناريو و حوار مصطفى محرم، إخراج على عبد الخالق، اللى ماشافش الفيلم ده لازم يشوفه".

وكانت استرجعت الفنانة نبيلة عبيد منذ يومين ذكرياتها مع فيلم آخر هو "الراقصة والطبال" بعد 36 عامًا من طرحه لأول مرة في دور العرض السينمائي، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مشاهد لها من الفيلم الذي أنتج في عام 1984.

وعلقت نبيلة عبيد على مشاهدها في الفيلم قائلة: "الراقصة والطبال ..من روائع الأديب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم، إخراج أشرف فهمي.. بحب الفيلم ده وبحب فيه تمثيل الراحل العظيم عادل أدهم".