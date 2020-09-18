"زوجته من عائلة رئيس تركيا الأسبق" .. معلومات عن محمد كامل أشهر سفرجي في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور الفنان الراحل محمد كامل بعيد ميلاده اليوم، الذي يوافق 18 سبتمبر عام 1916.

اشتهر "كامل" في السينما المصرية باسم"عم عثمان"، فهو صاحب الجملة الشهيرة "يا ستو هانم"، ويعتبر أشهر بواب وسفرجي في السينما، وساعدته بشرته السمراء، وملامحه النوبية واللهجة التى كان يتقنها ببراعة.

ويعد "كامل" من أكثر الممثلين النوبيين تميزًا فى السينما، إذ قدم 62 عملاً بدأها بفيلم "سلامة فى خير" مع الفنان نجيب الريحاني وفرقته، ومسرح رمسيس، كما كان يظهر فى معظم أفلام أنور وجدي.

كما اشتهر كامل أيضًا بـ"عم إدريس" في أفلام "كلمة حق"،" الماضي المجهول".

في هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عن محمد كامل وفقًًا لمجلة الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو:

- ولد محمد كامل 18 سبتمبر 1916، في النوبة.

- عمل محمد كامل في بدايته في مسرح الريحاني ومسرح رمسيس، واستطاع في هذه الفترة أن يثبت نفسه في كافة الأعمال التي تم تقديمها.

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- قدم محمد كامل خلال مسيرته الفنية أعمالًا كثيرة بين السينما والتليفزيون والمسرح، بدأها في السينما بفيلم "سلامة فى خير" مع الفنان الكبير نجيب الريحاني في سنة 1937 وأنهاها في التليفزيون بمسلسل "الحواجز الزجاجية" في 1974.

- وأشهر مونولوج له "رنجى رنجى"، تلحين الموسيقار سيد درويش، وقدم قبل ذلك مونولوج "مدرسة حبظلم"، أما مونولوجه الثالث فكان "سحر الجمالات".

- تزوج الفنان محمد كامل من قريبة ابنة أخت رئيس تركيا الأسبق، محمود جلال بايار، والذي حكم منذ عام 1950م، وحتى عام 1960 ، وهو ثاني رئيس جمهورية لتركيا بعد مصطفى كمال أتاتورك.

- وفقا للمؤرخ السينمائي حسن إمام عمر في تحقيق صحفي عن "الخدم" في السينما المصرية نُشر في مجلة "أهل الفن"، الأسبوعية،" كان محمد كامل يمتلك ركناً لبيع وتصليح النظارات الطبية والشمسية، وكان هذا مصدر دخله الأساسي في وقت توقفه عن العمل في السينما.

- من أشهر أعماله السينمائية فيلم" دنانير"، "فاطمة" ، "القلب له واحد" ،" أمال"، الذى اشتهر فيه بإسم "كبريت" ، "ست البيت" ، "ليلى بنت الريف"، "ليلى بنت المدارس"، ورحل الفنان محمد كامل في 23 يوليو 1983

- محمد كامل جسد دور "البواب بشير" في فيلم "القلب له واحد، وأيضًا فيلم "طاقية الإخفاء".

- حبسته السينما فى دور الخادم والبواب لكنه استطاع بموهبته أن يقدمها بخفة دم.. ولم تتح لمحمد كامل فرصة تنويع الأدوار .

- توفى محمد كامل، 23 يوليو، في عام 1983.