صور| متابعة ترسم خالد صالح.. وهند صبري تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد خالد صالح مقطع فيديو لوالده، لصورًا مجمعه مرسومة من إحدى متابعاته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وأوضحت الصور العديد من الشخصيات الذي جسدها الراحل خالد صالح في أعماله. Advertisements علق أحمد نجل الفنان خالد صالح على الصور :"معمول بكمية حب وموهبة ومجهود جبار، شكرا وبرافو، رحمة الله عليك وعلى أحبابنا أجمعين يا والدي". علقت الفنانة هند صبري بوضع قلوب، كما علق الفنان علي الطيب :"ألف رحمة ونور عليه". شارك الفنان أحمد خالد صالح في عام 2020 في مسلسل "الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، ومن إخراج حسين المنباوي.

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