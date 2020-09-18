ثمن شبكة منى زكي وقائمة ممنوعات عفاف شعيب.. تصريحات "نجوم الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

شهد الأسبوع الماضي، خروج عدة تصريحات فنية متنوعة، أدلى بها نجوم الوسط الفني في حوارات أجروها مع برامج عُرضت على قنوات فضائية مختلفة، أو من خلال مداخلات هاتفية، تحدثوا خلالها عن أمور شخصية وأخرى فنية، بينها أحد حلمي يكشف عن ثمن شبكة منى زكي، وميادة الحناوي تتحدث عن سبب غيابها عن جمهورها، ويزن السيد يهاجم خالد النبوي، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

إسعاد يونس

رحبت الفنانة إسعاد يونس بالفنان أحمد حلمي والذي حل ضيفًا على الموسم الجديد لبرنامجها "صاحبة السعادة" على شاشة "دي إم سي".

وقالت إسعاد: "لازم نرجع بهدية وبونبوناية، حد كل الناس مجمعة على حبه، ومبيظهرش كتير، وخطوته عزيزة وطلته هنية، وضحكته طعمة، وحبيب الناس كلها، وبيقولوا عليه البرنس في نفسه، وبكل الحب والعشق والهيام والسعادة عشان ننسى الفترة اللي فاتت".

يزن السيد يهاجم النبوي

قال الممثل السوري يزن السيد، إنه لم يفتعل مشكلة مع الفنان خالد النبوي، في كواليس تصوير مسلسل "ممالك النار"، الذي عُرض مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا.

وأضاف يزن في حواره مع برنامج "راحت علينا" المعروض على إحدى القنوات الفضائية: "أنا ما عملت مشكلة مع خالد النبوي، النجومية مو إنك تكون نجم، النجومية بأخلاقك وبنفسيتك، كان بيفوت ما بيسلم، ويقوله أصله فايت بمود الشخصية، ما فهمت هل معنى انه في المود ما يسلم".

وتابع "عندي مشهد أنا وياه بنعمل بروفة اليوم وبكرة بنصور، تاني يوم بيجي حواراتي كلها متغيرة يقولولي أستاذ خالد طلب هيك، ضرب الفيوز تبعي، قلتله إذا بيصير في مرة غيرت حوار من الحوارات تبعي بتصير مشكلة، تاني مرة واحنا في التصوير أنا جاهز قالولي اتفضل على التصوير اجيت، فضلنا واقفين نص ساعة وعدى ساعة إلا ربع حتى وصلنا لساعة، قالولي بنستنى أستاذ خالد بيلبس وجه مش لابس ومد إيده بده يلبسوه، شلحت كل شيء هاتوا ماي وهاتوا شاي، ما صورت غير لما قررت اني أصور، نفسيته كتير سيئة، بحبه وبحترمه".

وأكد يزن أن كل نجوم سوريا، لا يقومون بالأفعال التي قام بها الفنان خالد النبوي "اعطيني واحد بيعمل حركات هيك"، وبسؤاله هل يقارن نجومية سوريا بنجومية مصر، قال "أخلاقنا أحسن منهم، احنا كنجوم سوريا ما بنتعامل بتوقير، عندهم بطل العمل مستحيل تحكي معه وكارافان لحاله، وما بيسلم، بشبه سوريا ولبنان نفس الشيء".

ميادة الحناوي

قالت الفنانة السورية الكبيرة ميادة الحناوي، إن صحتها ممتازة جدًا.

وأشارت في رسالة صوتية لبرنامج "المساء مع قصواء"، المعروض على قناة ten : قبل الكورونا كان عندي حفل في موازين في المغرب كانت من أجمل الحفلات، وكان عندي حفل تاني في لبنان، وبعدين في تونس كنت شوي مرأت فيها بظرف صعب الحقيقة".

وأضافت: "الناس افتكروني إني فيا شيء أو اختل توازني، والحقيقة إني قربت للأمام اعدل الميكروفون ورجعت لورا، ووضعت كعب الشوز على ديل الفستان فسقطت، فكر الناس اني مريضة لكن أنا الحمد لله ما كان بيني شيء قمت وكفيت الحفل".

ونفت الشائعات التي تحدثت عن مرورها بوعكة صحية، موضحة "الناس طلعت إشاعات إني تعبانة وفي المستشفى ورجعت كملت الحفلة وده مش حقيقي، الموضوع بيصير مع كل العالم، كتير من المطربين راحوا على المستشفى انا الحمد لله ما صارلي شيء".

وأكدت أن سبب بعدها عن الساحة الغنائية يرجع إلى انتشار فيروس كورونا "بتعرفي الكورونا، هلأ ما في طيران ولا حفلات غير الحفلات الخاصة".

زينب غريب

روت الفنانة زينب غريب موقفا طريفا جمعها بالفنان مصطفى درويش في بداية تصوير مسلسل "بـ100 وش"، موضحة أنها تجنبت التعامل معه لعدة حلقات.

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أضافت زينب خلال حوارها برفقة أبطال "بـ100 وش" ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أن المشهد الأول الذي جمع بينهما، كان حين نزلت من "توك توك" وتشير له بيدها قائلة: "كابتن فتحي"، لتجده يرد عليها قائلا: "مساء الزفت".

تابعت: "أنا اتخضيت معرفش هو ده في الإسكريبت ولا إيه فاتصدمت.. قعدت أربع حلقات مبتكلمش معاه، أول ما عيني تيجي في عينه ببص الناحية التانية مش قادرة أتعامل.. لأني مش فاهمة هو كان قصده بجد ولا ده في المشهد؟!".

من جانبه، أوضح مصطفى أن الجملة خرجت بعفوية منه؛ لأنه كان قد نسي اسمها حين بدأ التصوير، فخرجت الجملة بعفوية باعتبارها تليق بشخصية "فتحي البلطجي" التي قدمها خلال العمل، وأشاد بها الجميع بالفعل.

عفاف شعيب

قالت الفنانة عفاف شعيب، إنها وضعت لنفسها شروط ومعايير أخلاقية في بداية حياتها الفنية.

وأوضحت "عفاف" ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن الجميع احترم قائمة الممنوعات التي وضعتها لنفسها، والتي كان في مقدمتها رفض القبلات أو التلامس.

وتابعت: "والدي كان رافض دخولي عالم التمثيل، لكن والدتي وضعت لي لستة ممنوعات منها البوس، وحذرتني من مخالفتها، وأنا التزمت بكلامها، وفي ناس كانت متربصة ليا الغلط، مع إن السينما والدراما ممكن يقدموا فن راقي، مش لازم كل حاجة تبقى عك في عك".

وأوضحت أنها في أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "خدعتني امرأة"، شرحت للمخرج وضعها العائلي والأخلاقي، فتفهّم موقفها وحذف العديد من المشاهد التي لا تناسبها أخلاقيًا في الفيلم، متابعة: "حتى المشهد الوحيد اللي وافقت على تصويره اشترطت عليه يحط إزاز بلوري بيني وبين البطل، ولا البطل لمسني ولا لمسته، والفيلم نجح وقعد 41 أسبوع في دور العرض".

أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي عن الأجر الذي تلقاه في أول إعلان شارك فيه مع الفنان محمد سعد لأحد شركات الاتصالات عقب مشاركتهما في فيلم "55 إسعاف".

وقال حلمي، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة "دي إم سي"، إنه أصر على الحصول على 40 ألف جنيه مقابل اشتراكه في هذا الإعلان وذلك لشراء شبكة للفنانة منى زكي.

وأضاف: "فرحنا كان زحمة بزيادة، كل الناس جت، والكوشة كانت هتقع بينا، وكل الناس حبابينا جت والزملاء، والفنان عادل إمام، وأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز، وناس معجبين كمان، وقضينا شهر العسل في جنوب أفريقيا بسبب تصوير منى زكي لمشاهد فيلمها هناك".

أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي عن موقف طريف جمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز نتيجة تناوله الحمام بعظمه، قائلا: "ياسمين حست إني باكل بني آدم، وحصلت خناقة بينا وقالت لي أنت يتخاف منك".

وأضاف العوضي، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المعروض عبر قناة "سي بي سي"، أنه بعد زواجه من ياسمين عبدالعزيز تناول كبدة نية مثلما اعتاد منذ طفولته، وإن ياسمين طلبت منه الطلاق عقب مشاهدتها له أثناء تناوله للكبدة.

وتابع: "أنا متعود آكل الكبدة نية وبرش عليها ليمون وفلفل أسود، وياسمين افتكرتها في الأول جيلي، ولما قلتها كبدة، قالت لي أنت بتاكل دم، وطلبت الطلاق، وقالت لي أنت ممكن تعمل فيا إيه، وبعدها طلبت مني عدم تناول الكبدة وهي نية قدامها، وأنا وياسمين في احترام متبادل بينا واحترام إن مفيش حد يثير غضب التاني".