نشر الفنان حكيم مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "حكيم" في الفيديو من كواليس أحدث أغانيه "صحاب أونطة"، معلقاً: "لو عايز تشوف كل كواليس أغاني حكيم اشترك دلوقتي في قناة حكيم Advertisements الرسمية على اليوتيوب من اللينك فى البايو". الرسمية على اليوتيوب من اللينك فى البايو". وطرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة" عبر قناته على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، وحقق 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. 24 ساعة.



واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الأساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. "صحاب أونطة" لـ حكيم تقترب من المليون الأول بعد ساعات من طرحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.