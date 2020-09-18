فيديو .. اختراع لـ تامر حسني والعسيلي تكسر حاجز المليون ال 18

كسر كليب أغنية "اختراع" ل النجم تامر حسني، محمود العسيلي، حاجز المليون ال 18، حيث حقق الكليب 18 مليون و288 ألف "يوتيوب"، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب".



أغنية "اختراع" من كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع: وسام عبد المنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.



أغنية "إختراع" لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم "تامر" الجديد،

والذي يحمل إسم "خليك فولاذي" وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.



ويتعاون تامر حسني في ألبومه الجديد "خليك فولاذي" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم :"تامر علي، تامر حسين، مدين، وأحمد عبدالسلام، وأحمد المالكي، ومحمد عاطف، وعلي فتح الله، ويحيى يوسف"، وآخرون.

