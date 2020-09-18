هنا الزاهد في أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "هنا" بإطلالة ساحرة تبرز جمال أنوثتها، مرتدية توب باللون الأسود مخطط بالأبيض بتصميم هاف ستوماك وأوف شولدر، مع جيب قصير فوق الركبة بنفس ألوان التوب.

وفي سياق اخر، قررت الفنانة "الزاهد" التفرغ لمسلسلها الجديد، والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التلفزيونية، حيث اعتذرت عن أكثر من عمل خلال الأسابيع الماضية من أجل التركيز فى المسلسل خاصة وأنها تعمل على التحضير له بشكل مكثف فى

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الفترة الحالية تمهيداً لبدء تصويره نهاية شهر سبتمبر الجارى أو مطلع أكتوبر المقبل.

تدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.

المسلسل فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى،

وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية فى 5 حلقات، ويجرى اختيار اسم مناسب للعمل وذلك بعد الاستقرار على اسم كل حكاية من حكايات المسلسل الذى ينتجه كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومرشح للعرض نهاية العام الجارى.

يذكر أن أخر اعمال النجمة هنا الزاهد، فيلم "الغسالة"، والذي يعرض حالياً في جميع دور العرض السينمائي، ويشاركها اليطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.