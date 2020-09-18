بالفيديو .. "أنا بابا" لـ حميد الشاعري تتخطى المليون مشاهدة في يومان

تخطى الفنان حميد الشاعري حاجز المليون مشاهدة، بعد طرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا بابا"، التي تحمل نفس إسم الألبوم، حيث إستطاعت ان تحقق نسب مشاهدة كبيرة تعدت المليون مشاهدة بعد طرحها بيومين فقط، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً"يوتيوب".
أغنية "أنا بابا" كلمات الشاعر محمد البوغة، ألحَان مديح محسن، توزيع أمين نبيل محمد، هندسة صوت أحمد جودة، وجيتار باسم سعيد.
تقول كلمات الأغنية: "على مين دا أنا بابا.. ما خلاصبطلنا طيابة، روح يالا بئا شوف حالك يالا وأشوف وشك على خير، ياما قدرناك يا حبيبى والتقدير خسّرنا كتير.. مفيش كده فى الدنيا".
جدير بالذكر أن الفنان حميد الشاعري يعود من خلال ألبوم "أنا بابا" للساحة الغنائية، وذلك بعد غياب إستمر 14 عامًا منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" الذي تم إصداره عام 2006.
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