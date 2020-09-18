جوري بكر تُثير الجدل بفستان أسود شفاف

أثارت الفنانة جوري بكر جدلاً كبيرًا، بعد نشرها صورة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "جوري" في الصورة مرتدية فستان أسود طويل شفاف، مما اثار إعجاب و غضب جمهورها و محبيها في نفس الوقت.

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وفي سياق أخر، تشارك "جوري"

في عمل جديد يجمعها بالنجمة مي عمر، وهو مسلسل "لؤلؤ"، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، جوري بكر، محمد الشرنوبي، تأليف محمد مهران و زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن، اخر أعمال الفنانة جوري بكر، مسلسل "البرنس"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من بطولة النجم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور البنانبة، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.