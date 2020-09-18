الهضبة عمرو دياب يستعد لإحياء حفل ضخم بجدة

نشر الهضبة عمرو دياب، مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر في الفيديو، البوستر الدعائي لحفل الهضبة، وذلك ضمن فعاليات الإحتفال بالعيد الوطني السعودي ال 90، بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر ان يقام الحفل يوم 26 سبتمبر 2020.

وكتب "الهضبة": "حفلة عمرو دياب في جدة يوم السبت ٢٦ سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي، وتم طرح التذاكر يوم الثلاثاء الماضي 15 سبتمبر.

Advertisements

وفي سايق أخر، يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

وكان قد وصل الهضبة عمرو دياب إلى السعودية منذ أيام للمشاركة فى احتفالات العيد الوطنى السعودي ال90، إذ أنه سيحيى حفلا بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم 26 الشهر الجارى.