ياسمين صبري تتألق بفستان أخضر قصير

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "ياسمين" بإطلالة جذابة مرتدية فستان أخضر قصير، مضيفة لملامحها بعض اللمسات بمكياج هادئ، ولاقت الصورة Advertisements إعجاب متابعيها باللون الأخضر لفستانها. إعجاب متابعيها باللون الأخضر لفستانها. يذكر أن الفنانة ياسمين صبري قد شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي 2020، من خلال مسلس "فرصة تانية" وشاركها العمل نخبة من نجوم الدراما، وأبرزهم الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي، أحمد مجدي، ايتن عامر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، أحمد الشامي، سارة الشامي، المسلسل من إخراج: مرقس عادل، تأليف: مصطفى جمال هاشم. وشاركها العمل نخبة من نجوم الدراما، وأبرزهم الفنانة نهال عنبر، أشرف زكي، أحمد مجدي، ايتن عامر، هبة مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، أحمد الشامي، سارة الشامي، المسلسل من إخراج: مرقس عادل، تأليف: مصطفى جمال هاشم.

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