نانسي عجرم تكتسح مواقع التواصل إثر حفل عبر “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - منذ 6 دقائق

احتلّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المرتبة الأولى “trending” عبر موقع “تويتر” اليوم إثر قيامها بحفل موسيقي عبر منصة “تيك توك”.

ويعرض الحفل الآن “أونلاين”، إذ يتفاعل جمهورها معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وإيجابي جداً.

وتقدم عجرم في الحفل باقة من الأغاني التي يحبّها جمهورها، إذ توفر منصة “تيك توك” أداة للبث المباشر لتقديم هذا الحفل وتحقيق أكبر قدر من التفاعل مع الجمهور.

وانطلق الحفل الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والساعة 9:00 مساء بتوقيت بيروت. وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان “بدى حدا حبوا”، والثانية “أول أيامه”، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

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تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها.

كما شاركت نانسى أخيراً، جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة “ليا”، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع “انستجرام”، معلقة عليها “نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد”، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.

وكانت وجهت الفنانة نانسي عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، قائلة: “يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل”، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.