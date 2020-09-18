تراند اليوم : هذا ماقالته كندا علوش عن ألبوم أصالة الجديد – شاهد

كشفت الفنانة كندة علوش عن رأيها في ألبوم “لا تستسلم” الذي طرحته الفنانة أصالة مؤخرا.

هنأت كندة، صديقتها أصالة، على الألبوم الجديد، مشيدة بأدائها وجودة الأغنيات التي قدمتها، كاتبة عبر حسابها على Twitter: “أصولتي الغالية صديقتي وأختي ألف مبروك الأصداء الرائعة لألبومك الجديد لا تستسلم من اللحظات الأولى لنزوله.. أغاني رائعة مشغولة بالدهب ومعجونة بروحك الشغوفة وصوتك الساحر وبألحان وكلمات رائعة.. الله يكللك تعبك بنجاح استثنائي متل المجهود والطاقة اللي حطيتيون بالعمل”.

كانت الشركة المنتجة لألبوم المطربة السورية أصالة نصري، قد طرحت أغانى الألبوم الجديد “لا تستسلم” الذي تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم، “وش كنت أقول” من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، “يا مثبت” من كلمات و ألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية “ما اعرف انطق”، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، “رفقا” من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “الطف بحالى” من كلمات العالية، ألحان سهم، “دروب الأمانى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “والله وتفارقنا” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

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ويتضمن أغنية “كالمعتاد” من كلمات سعودى البابطين، ألحان سهم، توزيع خالد عز، “نعم اشتاق” من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “سوى”من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “يوم لى” من كلمات قوس، ألحان بازل، “المحك” من كلمات يم، ألحان عبد القادر الهدهود، “غيمتك” من كلمات محمد بن عبد العزيز، ألحان عزوف، “نظرتى” من كلمات العالية، ألحان عزوف.

كما يضم الألبوم أغانى “أنا معاك” من كلمات سعودى بن عبد الله، ألحان سهم، توزيع رأفت، “بيان” من كلمات واحد، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “لا تستسلم” من كلمات سعودى بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان سهم، توزيع بشار سلطان، “غمض عيونك” من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر، “أنا عمرى” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، “اشتقت لك” من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “اتحبنى” باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، التى طرحت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى الماضى.