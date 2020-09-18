فن ومشاهير

تراند اليوم : ملكة جمال .. صورة نادرة لشريهان من تصوير فوازير الأمثال – إتفرج

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خلال تصوير أي عمل تلتقط صور خلف الكوليس من تحضيرات الفنانين لأدوارهم.

 

نشر واحد من جمهور وعشاق شريهان يدعى عادل جمال، صورة نادرة لشريهان تعود لوقت تصوير فوازير الأمثال عام 1986.

ملكة جمال .. صورة نادرة لشريهان من تصوير فوازير الأمثال - إتفرج

تظهر في الصورة شريهان خلال تحضيراتها للتصوير واختيار الملابس.

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ملكة جمال .. صورة نادرة لشريهان من تصوير فوازير الأمثال - إتفرج

من جانبها عقبت الفنانة شريهان على الصورة موضحة أنها نادرة بالنسبة لها أيضا، متذكرة هذه اللحظات قائلة “ما أبدعها وأجملها لحظات وأيام وشهور صعبة مرهقة مرعبة ومبدعة لإسعادكم”.

‎صورة‎

يذكر أن شريهان كانت قد أعلنت عودتها للفن بتقديم عروض مسرحية، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد ‏موعد نهائي لعرضها‎.‎

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