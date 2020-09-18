تراند اليوم : ياسمين عبد العزيز طلبت الطلاق بسبب طبق كبدة – إتفرج

حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، للحديث عن أعماله الفنية الأخيرة، وكذلك العديد من المواقف التي جمعته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز منذ الارتباط وحتى الآن.

أوضح العوضي أن ياسمين تشاجرت معه من قبل بسبب طريقة تناوله للطعام، خاصة اللحوم، قائلا: “في مرة كنت قاعد وشافتني باكل الحمامة بعضمها، فا حسستني إني باكل بني آدم واتخانقت معايا ازاي أكلها بالشكل ده وقالت لي أنت يتخاف منك”.

أضاف: “بعدها بـ 3 أيام لقتني باكل الكبدة نية ودى عادة فيا ومتعود أكلها بدمها، وهى كانت لسه صاحية الساعة 10 الصبح، ولما شافتني بتقولي ده جيلي ولا ايه فقلتلها لا دى كبدة نية ومتزعقيش، فقالتلي أنت بتاكل دم!! وحاولت اشرحلها وقالت طلقني.. لما أنت بتاكل كبدة نية هتعمل فيا ايه؟! قولتلها والله العظيم ما هعمل حاجة هي بتتاكل نية.. وخناق بقا ومتاكلش الكبدة دي قدامي”.

يُذكر أن أحمد العوضي شارك مؤخرا في مسلسل “شديد الخطورة”، ‏الذي عرض على منصة watch it، ويشارك في بطولته ريم مصطفى، رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجي.

كما شارك العوضى في موسم رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار وآخرين وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.