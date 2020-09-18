تراند اليوم : اتفرج – إنجي خوري مش هتجيبها البر نزلت فيديو مثير

شاركت الفنانة السورية إنجي خوري، صورة جديدة لها.

ظهرت إنجي خوري، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مخفية مفاتنها لأول مرة مما شكل صدمة للجمهور.

ونفت إنجي خوري شائعات خضوعها للعديد من عمليات التجميل وعلقت على الصورة كاتبة: “مين متلي بحب الجمال الطبيعي وكلشي طبيعي “.

والجدير بالذكر أن إنجـي خوري كانت قد دخلت في أزمة إعلامية منذ فترة بعد ترحيلها من بيروت إلى دبي ثم ترحيلها قسراً إلى سوريا نتيجة محتوى حساباتها الفاضحة على شبكات التواصل الاجتماعي واتهامها لغريمتها قمر بالاشتراك مع طليقها آدم في اختطافها وسرقة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

في سياق سابق، عادت الفنانة الشابة إنجي خوري لإثارة الجدل من جديد عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، حيث قامتبنشر فيديو مثير للجدل بشكل مستمر.

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وظهرت إنجي الخوري في الفيديو وهي تتراقص على أنغام إحدى الأغاني الإسبانية مرتدية ثياب فاضحة ونظاراتها الشمسية فقط، وذلك في إحدى المدن البلغارية خلال رحلتها الصيفية السياحية التي تقضيها رفقة أصدقائها.

كانت إنجي خوري قد دافعت عن العري، بعد نشرها فيديو لها، وهي تقف في أحد الشوارع مرتدية فستانًا قصيرًا، مما تسبب في تعرضها إلى جبهة شتائم وهجوم شديد من متابعيها.

ومنذ أسبوع تقريبا أثارت أيضا إنجي خوري الجدل عبر مواقع التواصل بعد أن قامت بنشر “فيديو” عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تروي من خلاله تفاصيل خطفها والاعتداء عليها من قبل المطرب آدم، الذي كان يجمعهما علاقة صداقة جيدة، مؤكدة في هذا الفيديو أنه تم الاعتداء عليها جسديا.

وأكدت إنجي خوري أنها كانت تساعد المطرب آدم في تنظيف المنزل عندما أصيب بكسر في القدم، مستاءة من وصول علاقتهما لهذه المرحلة وتصرفه بهذا الشكل المفزع.

وأضافت أنها ستلجأ إلى القانون والطب الشرعي للحصول على كامل حقها منه مع نشر بعض الصور التي كشفت من خلالها عن الإصابات والكدمات وأثر الاعتداء عليها.