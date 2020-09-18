تراند اليوم : نوال الزغبي تتألق بـ”الهوت شورت” – اتفرج

تحرص المطربة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية، عبر حساباتها الشخصية المختلفة.

وشاركت نوال الزغبي، صورة جديدة في أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وظهرت بلوك صيفي ، مرتدية “الهوت شورت”، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مما أبرز جمالها.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم “كده باي”، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

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