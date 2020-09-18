تراند اليوم : عاجل – إصابة مخرج “سيب إيدي” بفيروس كورونا

أعلن مخرج كليب “سيب إيدي” وائل الصديقي، عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

يذكر أن وائل الصديقي هرب للخارج بعد قضية الفيديو الفاضح.

وقال مخرج الكليب الفاضح، إنه قام بحذف الأغنية من قناته بيوتيوب، معلقُا: “أنا مريض بكورونا دعواتكم ليا بالشفاء.. يا عالم حنتقابل تاني ولا لأ”.

وأضاف: “لو لا قدر الله مشيت أسألكم الدعوات، أنا شلت (سيب إيدي) من قناتي وأرجو شير فيديوهاتي اللي فيها إفادة للناس فقط، تحياتي وحبي”.

يذكر أن بطلة كليب “سيب إيدي” تعرضت للسجن بسبب احتواء الفيديو على مشاهد خادشة للحياء.