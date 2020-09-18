شكرا لقرائتكم خبر عن سعد لمجرد برفقة جدته فى صورة عائلية: فرحت قد الدنيا لما شوفتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم المغربي سعد لمجرد، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة جديدة برفقة جدته لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، حيث علق عليها قائلا :" فرحت قد الدنيا بشوفتك جدة الحبيبة.. الله يخليك لينا ويمتعنا برضاك".



سعد لمجرد ينشر صورة عبر فيسبوك

من ناحية أخرى، حققت أغنية "عدى الكلام" التى طرحها النجم المغربى سعد لمجرد على طريقة الفيديو كليب منذ شهرين أكثر من 64 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات أمير طعيمة و‏ألحان عزيز الشافعى، توزيع توما.



سعد لمجرد مع جدته

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ويسعى سعد لمجرد من خلالها للوصول إلى جمهور المشرق العربى، وذلك بعد أن ‏حققت غنيته "أنت معلم" ما يقارب المليار مشاهدة على "يوتيوب"، وتم تصوير الأغنية الجديدة "عدى الكلام" بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏ .

كما طرح الفنان سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام" على حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهر لمجرد ‏على الغلاف على طريقة الممثل العالمى هيو جاكمان فى فيلمه ‎ The Greatest showman، بزى لاعبى السيرك، والأغنية ‏مصرية الصنع؛ إذ إنها من كتابة أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما‎.‎

الأغنية قام بإخراجها المخرج حكيم غراب، وهو فرنسى من أصول عربية، وشاركه طاقم تصوير من عدة بلدان أوروبية‎ .