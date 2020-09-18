شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تطرح "911" وتوجه رسالة لصناع فيلمها القصير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الفنانة العالمية ليدي جاجا الفيديو الموسيقى "911"، مؤخرا، حيث شاركت مقطع من "911" عبر حسابها الرسمي على انستجرام معلقة :"هذا الفيلم القصير شخصي للغاية، بالنسبة لي تجربة مع الصحة العقلية والطريقة التي يمكن أن يترابط بها الواقع والأحلام لتشكيل أبطال في داخلنا وفي كل مكان حولنا".

ووجهت ليدي جاجا الشكر إلى صناع الفيلم القصير، قائلة :"أود أن أشكر المخرج السينمائي تارسيم لمشاركته فكرة عمرها 25 عامًا كانت لديه لأن قصة حياتي تحدثت معه كثيرًا... لقد مرت سنوات منذ أن شعرت بالحياة في إبداعي لعمل ما فعلناه مع "911".. شكرًا لك بلوجدبوب على اتخاذك قفزة من الإيمان معي لإنتاج سجل لا يخفي سوى الحقيقة".

من ناحية أخرى، حصلت المغنية، ليدى جاجا، على جائزة أفضل فنانة خلال العام، فى حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغانى المصورة، والذى أقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى جائزة أغنية العام، وقدمت المغنية المثيرة للجدل بعض الاستعراضات خلال الحفل، والتى ظهرت خلال بملابس مختلفة وبقناع مناسب لكل زى، وفقاً لما ذكره موقع " insider".



ليدي جاجا

ارتدت ليدي جاجا خلال الحفل فستان من تصميم مصممة الأزياء الهولندية" Iris van Herpen "مع قناع وردي من تصميم" Cecilio Castrillo "وأحذية من شركة "Pleaser".

وحرصت المغنية خلال الحفل على تغير إطلالتها عدة مرات، حيث ارتدت فستان كريستوفر جون روجرز من مجموعة خريف 2020 مع قناع لانس فيكتور مور مصمم بقرون ومسامير تشبه الثور.

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وعندما بدأت ليدى جاجا أداء أغنيتها الشهيرة التى تدعى "Chromatica" على المسرح، حرصت على أن ترتدى قناع "LED " مع جمبسوت لامع تجمع بين اللونين الوردى والأسود وبحزام أسود حول الخصر، وحذاء أسود وجوارب سوداء اللون.



ليدي جاجا في 911

وحرصت جاجا خلال الحفل على تنوع ملابسها، حيث ارتدت أيضاً معطف من تصميم دار فالنتينو للأزياء مع بدلة فضية من نفس المصمم، وحذاء أبيض، وقناع من ميتي تشوا.

واختتمت ليدى جاجا، الحفل مرتدية نفس القناع الفضى، مع سترة كانديس كوكو ، وحمالة صدر مدببة وقلادة من مانويل ألباران، ونفس بدلة فالنتينو التي ارتدتها في وقت سابق خلال الحفل.