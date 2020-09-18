شكرا لقرائتكم خبر عن انا هاثاوى بكمامة وإطلالة سوداء بشوارع نيويورك قبل بدء تصوير فيلمها الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة انا هاثاوى من أبرز الممثلات ممن يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب الأفلام التي شاركت في بطولتها خلال مشوارها الفني الضخم، وقد ظهرت النجمة الشهيرة مؤخراً في شوارع نيويورك اثناء التزامها بإجراءات الوقاية من كورونا، حيث ارتدت الكمامة وفقاً لموقع ديلي ميل الذى كشف أنها تستعد حالياً للمشاركة في فيلم كوميدي جديد ترتبط أحداثه بتداعيات فيروس كورونا، حيث يدور بالكامل في الحجر الصحي.



انا هاثاوى فى احدث صور لها

من ناحية أخري انضمت الممثلة الشهيرة انا هاثاوي إلي بطولة فيلم جديد تعاقدت عليه مؤخراً وفقاً لموقع thejakartapost والذى أكد أن الفيلم يحمل اسم French Children Don’t Throw Food والمأخوذ عن رواية بنفس الاسم تم طرحها قبل ثمانية أعوام تحديداً عام 2012.

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انا هاثاوى

تلك الرواية مأخوذة عن قصة حقيقية ألفتها مؤلفتها الصحفية الأمريكية باميلا دروكرمان، حيث نشر التقرير أن تلك الصحفية الأمريكية كتبت قصتها حينما تركت عملها وسافرت بغرض مساعدة زوجها وابناءها لظروف عمل الزوج في باريس، لتسافر إلي جانبه وتترك عملها في الولايات المتحدة رغم نجاحها فيه، إلا أنها تركت كل ذلك وراء ظهرها لمساعدة الزوج.

وقد حققت نجاحاً كبيراً أثناء طرحها عام 2012، وهو ما شجع المنتجين لإقدام علي خطوة تحويلها إلي فيلم سينمائى تقوم ببطولته انا هاثاوي وقد أضاف التقرير أن الفيلم ينتمى إلي نوعية الأعمال الدرامية الكوميدية، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه خاصة مع نجاح انا هاثاوي من قبل في أكثر من فيلم كوميدي قامت ببطولته وهو ما يجعلها رهان جيد وفقاً للموقع لدي منتجي الأعمال الكوميدية بصفة عامة.