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لص بغداد لـ محمد إمام يحقق 33 مليوناً و22 ألف جنيه فى 19 أسبوعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أزمة فيروس كورنا، تخطت إيرادات فيلم "لص بغداد" الـ 33 مليون جنيه، حيث حقق الفيلم إيرادات متنوعة بعد 19 أسبوع عرض فى السينمات، مقسمة قبل وبعد أزمة ، حيث حقق 33 مليوناً و22 ألفا و55 جنيها منذ طرحه فى شباك التذاكر، متنافساً مع أربعة أفلام وهى "الفلوس" للنجم تامر حسنى، "الغسالة" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم، "توأم روحي" لحسن الرداد وأمينة خليل، و"الحوت الأزرق".

وتلتزم السينمات بالعمل بطاقة استيعابية 25%، بسبب الالتزام بقرار مجلس الوزراء كإجراء احترازي بسبب أزمة .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، الفيلم من إنتاج سينرجى فيلمز.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد إمام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.

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