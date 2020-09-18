دنيا عبد العزيز تودع الصيف بصورة في البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهرت دنيا في الصورة وهي تسبح في البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية، وعلقت :"لا يوجد سعادة أبدًا".
وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز، الأحد 12 أبريل الماضي، بعد صراع مع المرض.
وشاركت دنيا مؤخرا في مسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، ونور، وأحمد زاهر، وروجينا، ورحاب الجمل، وسلوى عثمان، وغيرهم، وتأليف وإخراج محمد سامي.
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