أحمد الشامي يكشف عن رأيه بمسرحية "صباحية مباركة".. وعلي ربيع يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أشاد الفنان أحمد الشامي بعرض مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس.

نشر "شامي" صورة تجمعه بأبطال العمل، خلال حضوره العرض أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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علق أحمد الشامي على الصور :"اتشرفت بحضور مسرحية صباحية مباركة، للنجوم الكبار، امبارح والمسرحية خطيرة، وحلوة أوي، أي حد نفسه يضحك بجد من قلبه لازم يروح يتفرج على المسرحية، متشكر جدًا على الوقت الحلو ده".

علق علي ربيع على الصورة :"نورت والله كان يوم حلو بيك".

مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، سليمان عيد، طاهر أبوليلة، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.