صنّاع "حظر تجول" يعلقون على مشاركته في مهرجان "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في عرض عالمي أول، ينافس الفيلم المصري "حظر تجوّل" للمخرج أمير رمسيس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر 2020، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم مصري روائي طويل يتم اختياره للمنافسة بالمهرجان.

وصرح المخرج أمير رمسيس، في بيان صحفي: "سعيد وفخور بعرض الفيلم في مسابقة مهرجان القاهرة الدولي الرسمية، في عودة للمهرجان الذي عرض فيه أول أفلامي الطويلة آخر الدنيا عام ٢٠٠٦، وأعتبر المهرجان خير انطلاقة لمسيرة الفيلم في المهرجانات الدولية وفي عرضه الجماهيري، ولم تتردد أسرة الفيلم لحظة في تأجيل مشاركته في أي مهرجان آخر لكي يكون عرضه العالمي الأول في موطنه الأصلي ".

وعبرت النجمة إلهام شاهين عن سعادتها قائلة "أشعر بالفخر لمشاركة فيلم حظر تجول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعتبر واحد من أعرق المهرجانات، وفخورة لإقامته تحت ظل ظروف جائحة كورونا، وأتمنى أن يقدم الفيلم سينما مشرفة للسينما المصرية".

وتابعت "كنت شاركت بفيلم يوم للستات في المهرجان منذ 4 سنوات تقريبًا، ومنها انطلق الفيلم للمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 21 جائزة، لذلك أتمنى دائمًا أن أشارك في هذا المهرجان العظيم".

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وتابع الفنان الفلسطيني كامل الباشا الحائز على جائزة أفضل ممثل بمهرجان فينسيا: مهرجان القاهرة من أهم المنصات السينمائية العالمية والمشاركة فيه امتياز يسعى له الكثير من السينمائيين في العالم وفرصة لتبادل الخبرات والأفكار.

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية؛ بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية "رقم ٢٣"، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، و S Productions وTeam One Productions و The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.