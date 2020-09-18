إليسا تهنئ هبة طوجي بزواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا، على تهنئة الفنانة اللبنانية هبة طوجي، بزواجها من الموسيقار إبراهيم معلوف.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "مبروك هبة طوجي الجميلة.. أنا سعيدة جدا برؤية الأخبار السارة عنك في عام ٢٠٢٠، أتمنى لكي عمرا من السعادة والحب، وكل التوفيق في حياتك الجديدة مع إبراهيم".

يذكر أن الفنانة اللبنانية هبة طوجي، أعلنت عن زواجها من الموسيقار إبراهيم معلوف، في فرنسا، وذلك بعدما قامت بتأجيله في وقت سابق من شهر أغسطس بسبب انفجار مرفأ بيروت.