تراند اليوم : لفظ غير مناسب.. أحمد فهمي يرد على كلمة وجهها لزوجعا وأثارت ضجة

أثارت تهنئة الفنان المصري، أحمد فهمي، لزوجته الفنانة، هنا الزاهد، بمناسبة مرور أول عام على زواجهما، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من مستخدمي "السوشيال ميديا" عبروا عن استهجانهم ورفضهم قول فهمي لزوجته هنا الزاهد "برافو إنك عارفة تروضيني"، واعتبروا أنه "لفظ غير مناسب".

وردا منه على منتقديه، قال أحمد فهمي في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن كان الغاضبين منه فهموا من كلامه الأسود والنمور فهذا أمر يسعده لأنه أسد.

وتابع أنه لم يقصد بالعبارة أيا من المعاني التي فسرها بعض الأشخاص، مؤكدا أنه تجاهل كل التعليقات الخارجة على الصورة.

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وشارك أحمد فهمي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، صورة تجمعه بزوجته هنا الزاهد، بمناسبة الذكرى الأولى لزواجهما، وكتب معها: "كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى حاجة في حياتي وبرافو إنك عارفة تروضيني".

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما في شهر سبتمبر 2019، بحضور عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

وشارك أحمد فهمي في موسم دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل "رجالة البيت"، مع كل من أكرم حسني وبيومي فؤاد، والذي اعتذر للجمهور بسبب المسلل.