تراند اليوم : "يا راجل استحي".. حرمة الميت تضع محمد رمضان في موقف محرج

أثار الفنان المصري محمد رمضان، حالة من الجدل بعد نشره صورة له أمام طائرته الخاصة برفقة أحد السيدات خلال زيارته الأخيرة إلى دبي، وذلك بعد ساعات قليلة عقب إعلان وفاة ابن عمه.

ونشر "رمضان"، صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاً :"جمعة مباركة"، وهو ما دفع الجمهور لانتقاده والهجوم عليه، وذلك لتجاهله وفاة ابن عمه، بعد أن ظهر وهو مبتسماً في الصورة.

وكان رمضان نشر "صورة" ابن عمه مساء الخميس، معلناً وفاته قائلاً :"نسألكم الفاتحة توفي إلى رحمة الله اليوم محمود حجازي ابن عمي ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وانهالت التعليقات على صورة رمضان حيث قال أحد المتابعين له :"يعني نحنا عزيناك امس في ابن عمك والله ماينفع كدا كان على الاقل تبارك الجمعه وتدعيلو بدل الصوره والطياره كلها نعيم دنيا ذائل".

وقال متابع آخر :"يرجل استحي على حالك والله انك مسختها استحي على نجاحك استحي على جمهورك استحي على اسمك يارب يطلع فنان جديد ويطفيك ويوخذ كل معجبينك".

فيما سخر متابع من صورة رمضان حيث قال :"هو مش انت أبن عمك لسة ميت الصبح يا بني ولسة داعيله هناك في البوست التاني مينفعش اسحب الدعوة تاني".

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وعلق آخر قائلاً :"هو انت رايح على بيت عزاء أبن عمتك ولا فين"، وقال متابع :"ايه يامحمد انت مش عمك لسه متوفي امبارح".



