حذفت احدى شركات الاتصالات أغنية "قلبي ارتاح" للمطرب محمد الشرنوبي، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد تأكد الشركة من صحة العقد الحصري مع المنتجة سارة الطباخ.
في ذلك وأن ما يقوله بشأن فسخ العقد غير حقيقي.
وجاء ذلك ليقين الشركة بعدم أحقية الشرنوبى بالتوقيع علي اي منتج فني أو إعلاني منفردا، وان المنتجة صاحبة الحق الوحيد
من جهته لم يقدم محمد الشرنوبي أي مستندات تفيد فسخ العقد ،وهو ما جعل الشركة تقرر على الفور حذف الأغنية.
وكانت قد حذرت المنتجة سارة الطباخ المالكة الوكيل الحصري للشرنوبي، كافة الشركات
وبعد أن علمت الشركة بالحقيقة الكاملة وصحة العقد الحصري، قامت بحذف الأغنية ورفضت تسويقها، وبنفس الطريقة طرح قبل ساعات الأغنية مدعياً نفس الأقاويل مع شركة توزيع رقمي، وبكل وضوح لو فسخ العقد كما يدعي عليه أن يظهر ذلك بالمستندات.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات جديدة بين الشرنوبي وسارة الطباخ تنتهي بحذف "قلبي ارتاح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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