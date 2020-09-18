نتفليكس تعلن موعد عرض "الفيل الأزرق2"

أعلنت شبكة "نتفليكس" عن العروض المقرر أن توفرها لجمهورها خلال شهر سبتمبر، وسيتمكن المشاهدون من الإستمتاع بمجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات الأصلية.
وضمن هذه العروض المقرر طرحها عبر منصة "نتفليكس"، الجزء الثاني من فيلم "الفيل الازرق"، وذلك بدايةً من يوم الأحد،الموافق 20 سبتمبر الجاري.
فيلم "الفيل الأزرق 2" من تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، ويضم نخبة من نجوم الفن إلى جانب كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، وهم: شيرين رضا، هند صبري،إياد نصار، ومن إنتاج شركة سينرجى فيلمز.
والفيلم مأخوذ عن رواية "الفيل الأزرق" للكاتب أحمد مراد، ويرصد حياة طبيب نفسي يدعي "يحيي راشد" يمر بعدة مشاكل في حياته المهنية والشخصية وغيابه عن العمل لمدة 5 سنوات يعود من جديد للعمل في مستشفى العباسية، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرار مثيرة تتعلق بأبطال العمل.
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