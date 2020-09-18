بـ واحد من الناس.. عمرو الليثي يعود لجمهوره عبر قناة الحياة

أعلنت شبكة قنوات الحياة، عودة الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، للظهور مرة أخرى عبر قنواتها من خلال برنامجه الشهير "واحد من الناس". وأذاعت قناة الحياة عبر شاشتها البرومو والإعلان التشويقي لبرنامج "واحد من الناس"، والذي يتضمن ظهور عمرو الليثي وهو يتابع الاستعدادات النهائية لعودة البرنامج مع فريق العمل، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإذاعة أولى حلقات البرنامج قريبًا. "واحد من الناس"، والذي يتضمن ظهور عمرو الليثي وهو يتابع الاستعدادات النهائية لعودة البرنامج مع فريق العمل، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وإذاعة أولى حلقات البرنامج قريبًا. Advertisements وكان قد أعلن الإعلامي عمرو الليثي، منذ فترة رحيله عن شبكة قنوات "النهار" بعد أن استمر في العمل بها وتقديم برنامج "واحد من الناس"، إضافة إلى رئاسته للشبكة خلال فترة تواجده بها.

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