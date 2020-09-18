السيناريست ميدا جمال يتعاون مع مكسيم خليل في "الهدف 66"

أكد السيناريست أحمد جمال عنتر والمعروف فنيا ميدا جمال على أنه أنتهى من كتابة سيناريو الفيلم التشويقي "الهدف٦٦"، وجارى عقد جلسات عمل مكثفه مع شركة فيلم جيت للعمليات الفنية،و الذي تدخل به فى عالم المنصات الرقمية العالمية .



تدور قصة العمل في إطار من الدراما البوليسية التشويقية في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة

البشر اليومية، بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في السينما العربية، ومن المقرر أن يتم عرضة على منصة نتفلكس العالمية.

وكشف الكاتب والسيناريست ميدا جمال، أن العمل يحكي قصة شابين، قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار. قصة شقيقين

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في عائلة مفككة، قصة حرب تبدأ بمعلومة.

موضحا أن القائمين على الفيلم لديهم طموح كبير لمواكبة إنتاجات السينما العالمية رغم الصعوبات والتحديات، لأن الجمهور متعطش إلى نمط جديد من الأعمال.

ويجمع الفيلم توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج ، منهم النجوم: مكسيم خليل،سلوم حداد وسمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي.

ومن المقرر أن يبدء تصوير بعض مشاهد العمل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهو من إخراج الألماني رودريغو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري.