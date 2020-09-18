لن تصدقوا ماذا فعل زوج كيم كارداشيان على موقع تويتر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 11 دقيقة

مغني الراب والمرشح لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاني ويست، زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أثار ضجة واسعة بسبب تصرفه الذي وصفه البعض أنه “غير أخلاقي” بعدما أقدم على نشر مقطع فيديو على شبكة (تويتر) الاجتماعية يظهر فيه بينما يتبول على جائزة غرامي، بعد إظهار عقوده الغنائية.

وفي المقطع الذي رفعه ويست عبر حسابه وحقق خمسة ملايين مشاهدة في أقل من ساعة، يقول ويست “لن أتوقف”، في إشارة إلى خلافه مع شركات الإنتاج الفني على نشر أغنياته الجديدة.

وفي سلسلة من التغريدات الصادمة أكد ويست “لن تقول لي (يونيفرسال) قيمة أعمالي لأنهم يعرفون قدرتي على ذلك”، مؤكداً أنه طلب مؤخراً إلى (سوني) و(يونيفرسال) إنهاء تعاقداته معهما.

وأبرز المطرب أنه سيلجأ “لكل الوسائل القانونية” وسيستخدم صوته “لتغيير كافة عقود الفنانين” والحصول على حقوق إضافية.

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يأتي ذلك قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يخوضها ويست كمستقل رغم أن فرصه تبدو معدومة.

ويذكر أن ويست قد نشر سلسلة تغريدات صدمت الجمهور وأثارت الجدل حول الأسرار التي ألمح إليها عن حياته مع زوجته نجمة تلفزيون الواقع “كيم كاراداشيان”.

كما هدد مغني الراب نجمة تلفزيون الواقع، بأنه سيكشف عن أسرار عائلتها، في خضم الخلافات المشتعلة بينهما، عقب تصريحه بأنها حاولت إجهاض ابنتهما الكبرى.

لكن عاد ويست واعتذر عما قام بنشره على تويتر وفضح أسراره الخاصة، ومن جهتها قالت كيم لمتابعيها على “إنستغرام”: “كما يعلم الكثير منكم، يعاني كاني من اضطراب ثنائي القطب، أي شخص لديه هذا المرض أو لديه أحد أفراد أسرته في حياته يعرف مدى تعقيده وألمه بشكل لا يصدق”.