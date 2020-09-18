ياسمين عبدالعزيز تطلب الطلاق من زوجها النجم أحمد العوضي لهذا السبب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 8 دقائق

منذ أن أعلن الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عن زواجهما من خلال تغيير الحالة الاجتماعية عبر حساباتهما على الفيس بوك، من أعزب لمتزوج حتى سلطت عليهما الأضواء لمعرفة تفاصيل العلاقة التي تجمعهما لا سيما ان العلاقة لم تكن معلومة لدى الجميع وشكلت مفاجأة للبعض.

وفي لقاء لأحمد العوضي مع الاعلامية منى الشاذلي قال الفنان المصري أحمد العوضي إن زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز طلبت منه الطلاق بعد مشاهدته يفعل شيئا تعود عليه منذ طفولته.

وأوضح العوضي، خلال لقاء تلفزيوني مساء الخميس، أنه “بعد زواجه من ياسمين عبد العزيز تناول كبدة نية مثلما اعتاد منذ طفولته، ولكنها طلبت منه الطلاق عقب مشاهدتها له أثناء تناوله للكبدة”.

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وأضاف: “أنا متعود باكل الكبدة نية وبرش عليها ليمون وفلفل أسود، وياسمين افتكرتها في الأول جيلي، ولما قولتها كبدة، قالت لي أنت بتاكل دم، وطلبت الطلاق”.

وتابع: “قالت لي أنت ممكن تعمل فيا إيه، وبعدها طلبت مني عدم تناول الكبدة وهي نية أمامها”.

كما كشف العوضي عن موقف طريف جمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز نتيجة تناوله الحمام بعظمه، قائلا: “ياسمين حست إني باكل بني آدم، وحصلت خناقة بينا وقالت لي أنت يتخاف منك”.

وأكد العوضي أنه وياسمين يتمتعان باحترام متبادل بينا ومتفقين أن لا أحد يثير غضب التاني”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد فاجأت الجمهور بإعلان زواجها من أحمد العوضي في موسم رمضان الماضي، حيث شارك العوضي في مسلسل”الاختيار”، بينما شاركت ياسمين في مسلسل “ونحب تاني ليه”.