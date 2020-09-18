قرار جديد من النيابة بحق اليوتيوبر المصري

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:20 مساءً - منذ 33 دقيقة

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، الجمعة، إخلاء سبيل “اليوتيوبر” أحمد حسن وزوجته زينب بكفالة قدرها 40 ألف جنيها مصريا (نحو 2500 دولار).

واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، مطالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها، وفقا لصحيفة “الوطن” المصرية.

وبعد قرار الإفراج، تقرر تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للطفلة ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريضها للخطر.

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كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد “اليوتيوبر” أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وقد شغلت القضية الشارع المصري، بعدما أثار مقطع فيديو “صادم” نشره الثنائي عبر حساباتهما في مواقع التواصل وهما يرعبان طفلتهما الصغيرة.

وسبق ان كشف مصدر أمني أن قوة من الترحيلات تسلمت الزوجين بعد انتهاء التحقيقات من سرايا النيابة، وتوجهت إلى قسم شرطة البساتين وتم استلامهما بمحضر رسمي، كما أضاف أن مأمور القسم كتب مذكرة باستلامهما وإيداعهما داخل الحجز، وفي تمام الساعة الثالثة عصرا تفرق الزوجان، وتم إيداع أحمد حسن داخل حجز الرجال بعد تسليم كل محتوياته إلى خزينة القسم، ووضعت الزوجة زينب داخل حجز السيدات، موضحاً أن الزوجة زينب انهارت بالبكاء بعد صدور قرار حبسهما، واستمرت في البكاء حتى بعد دخولها الحجز.

من جانبه، نفى مصدر أمني بالمديرية واقعة إصابة زينب زوجة أحمد حسن بحالة إعياء خلال التحقيق، مؤكدا أنها محتجزة بالقسم تنفيذا لقرار النيابة العامة.