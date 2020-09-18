تراند اليوم : لأول مرة .. رامي رضوان يستضيف حسن الرداد في برنامجه “مساء dmc”

يستضيف الإعلامي رامي رضوان لأول مرة الفنان حسن الرداد على الهواء في برنامجه “مساء dmc” الذي يعرض عبر قناة dmc.

نشر رضوان عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على Instagram صورته مع الرداد وكتب: “عديلي وأنا لأول مرة مع بعض على الهواء، مش عايزين فضايح، ستر وغطا على بعض”.

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ويحتفل رامي رضوان مع حسن الرداد بنجاح فيلمه الجديد “توأم روحي” الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائية.

فيلم “توأم روحي” بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن.

يذكر أن برنامج “مساء dmc” يعرض في تمام التاسعة مساء.