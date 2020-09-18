تراند اليوم : صوفينار قاعدة علي كتف لاعب مشهور – شوف مين ؟

- 1/2
- 2/2
فوجىءالعديد من متابعي الراقصة صوفينار، بنشرها صورة تجمعها مع لاعب كمال الأجسام وحارسها الشخصي “عزت أرنولد” وهو يحملها علي كتفه، وقامت بوضعها حالة خاصة “ستوري” عبرصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مدمجة بمقطع صوتي من أغنية الفنان حسين الجسمي “اه لقيت الطبطبة”، وبمجرد أن نشرت الصورة وإنتشرت التسأولات حول ما تفعله صوفينار بنشرها ذلك،وهل تزوج الأثنين أم مجرد صورة عادية.وعلم الموجز أن الصورة سببت أزمة عائلية لأرنولد حتي أن البعض زعم أن زوجته طلبت الطلاق بعد مشاهدتها للصور .
وأكد الكابتن عزت أن تلك الصورة التي جمعته بالراقصة صوفينار منذ فترة وكانت للدعابة والمرح ولا يوجد بينهم قصة حب كما إدعي البعض، وأضاف “أرنولد” أن العلاقة بينه وبين صوفينار علاقة صداقة وعمل ليس أكثر، وأنه يعمل معها منذ عام 2014، كما أنه بطل العرب في كمال الأجسام عام 2019 ويستعد حاليًا لخوض بطولة العالم العام المقبل وبطولة “أرنولد كلاسيك