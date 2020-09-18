تراند اليوم : صوفينار قاعدة علي كتف لاعب مشهور – شوف مين ؟

فوجىءالعديد من متابعي الراقصة صوفينار، بنشرها صورة تجمعها مع لاعب كمال الأجسام وحارسها الشخصي “عزت أرنولد” وهو يحملها علي كتفه، وقامت بوضعها حالة خاصة “ستوري” عبرصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مدمجة بمقطع صوتي من أغنية الفنان حسين الجسمي “اه لقيت الطبطبة”، وبمجرد أن نشرت الصورة وإنتشرت التسأولات حول ما تفعله صوفينار بنشرها ذلك،وهل تزوج الأثنين أم مجرد صورة عادية.وعلم الموجز أن الصورة سببت أزمة عائلية لأرنولد حتي أن البعض زعم أن زوجته طلبت الطلاق بعد مشاهدتها للصور .

وأكد الكابتن عزت أن تلك الصورة التي جمعته بالراقصة صوفينار منذ فترة وكانت للدعابة والمرح ولا يوجد بينهم قصة حب كما إدعي البعض، وأضاف “أرنولد” أن العلاقة بينه وبين صوفينار علاقة صداقة وعمل ليس أكثر، وأنه يعمل معها منذ عام 2014، كما أنه بطل العرب في كمال الأجسام عام 2019 ويستعد حاليًا لخوض بطولة العالم العام المقبل وبطولة “أرنولد كلاسيك