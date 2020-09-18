تراند اليوم : شاهد .. تعليق المحلن مصطفي جاد عن أزمة أحمد حسن وزينب

علّق الملحن مصطفى جاد على أزمة حبس اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بتهمة ترويع طفلتهما الرضيعة.

كتب مصطفى عبر حسابه على Twitter: “يحرق السوشيال ميديا يا أخي ..الناس إتجننت خلاص.. يشهروهم وبعد كده يعترضوا على وجودهم ويبصوا في رزقهم.. يعترضوا على أسلوبهم وبعد كده لما يتحاسبوا يقولوا يا حرااااام .. منين يودي على فين بجد؟؟؟”.

كان اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب قد تهربا لمدة 4 أيام متواصلة، من قرار النيابة العامة باستدعائهما لسماع أقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بتهمة الإتجار في البشر وتعريض حياة طفلتهما “آيلين” البالغة من العمر عام واحد للخطر.

وقال مصدر أمني، إنه عقب امتناع اليوتيوبر الشهير وزوجته عن تنفيذ قرار النيابة، جرى استصدار قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما عقب سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها.

وأضاف المصدر أنه عقب صدور قرار من النيابة بضبطهما وإحضارهما بعد سماع أقوال مسؤول بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضدهما بتهمة استغلال طفلتهما وتروعيها، هربا من منزلهما، وكشفت التحريات عن مكان اختبائهما في شقة ضمن تجمع سكني على الطريق الدائري في منطقة البساتين بالقاهرة.

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وأشار المصدر إلى أن طفلتهما لم تكن معهما، في أثناء القبض عليهما، لافتا إلى أنه جرى اقتياد المتهمين إلى قسم الشرطة وتحرر محضرا بالواقعة وأحيلا إلى النيابة.

كان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، وذلك بسبب ترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وأضاف المجلس أن وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي، بخط نجدة الطفل 16000، رصدت الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلبا في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفس الطفلة، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت موظفة وزارة التضامن، توجيه تهمة الاتجار في البشر لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.