تراند اليوم : أحمد ثروت ينتهي من تصوير فيلم “المرايا”

انتهى المخرج أحمد ثروت من تصوير فيلم “المرايا “، وھو فیلم روائي قصیر تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من القضایا التي تمس مفھوم التدین الخاطئ.

الفيلم بطولة الفنانة مي سليم ، حيث تُجسد شخصیة فتاة تُدعي “مریم” التي تعاني من مشاكل أسریة منذ طفولتھا، مما جعلھا ترتدي النقاب وتتعرض للعدید من المشاكل.

يُشارك في بطولة الفيلم من بطولة فادية عبدالغني، عايدة رياض، احمد ثروت ، وسيناريو وحوار أحمد بحيرى، وقصة وإخراج أحمد ثروت ، والموسيقى التصويرية للموسيقار أشرف محروس، والأداء الصوتي للفيلم للفنان محمود ياسين، وأغاني الفيلم بصوت المطرب محمد ثروت، والفيلم سيشارك في عدد من المهرجانات الفترة المقبلة.

‏‎يذكر أن احمد ثروت قام مؤخرا بإخراج عدد من الحفلات الأونلاين في ظل أزمة الكورونا مثل حفلات “مناجاة”التي تصدرت ترند رقم واحد علي يوتيوب وتويتر مرتين في أقل من شهر مع المطرب محمد ثروت، والمنشد مصطفي عاطف، والمنشد وائل الفشني، والفنان أحمد سعد والشيخ إيهاب يونس.