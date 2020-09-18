تراند اليوم : اليوم .. نانسي عجرم تلتقي جمهورها على الهواء بحفلها

تحيي الفنانة نانسي عجرم اليوم ، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حفلًا غنائيًا على الهواء مباشرة.

الحفل يبث عبر منصة ” تيك توك “، ومن المقرر أن تغني الفنانة من خلاله مجموعة من أفضل أغنياتها التي حققت من خلالها شهرتها بين نجمات العالم العربي، منها أحدث أغانيها من ألبوم “أمل بلا حدود” الذي أطلقته للتشجيع على تخطي التحدي الحالي.

كما تتغنى نانسي بمجموعة من أفضل أغانيها المفردة مثل “قلبي يا قلبي” بخلاف أغاني المسلسلات الخاصة بها، وكان الحفل قد سبق وتم تأجيله بسبب حادث تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في مطلع أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن الفنانة سميرة سعيد ، كانت قد أحيت أولى تجاربها في حفلات الأونلاين عبر تطبيق ” تيك توك ” يوم الخميس الماضي، وحققت من خلاله تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا وطرحت من خلاله أغنيتها الجديدة”قط وفأر”.