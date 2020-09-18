تراند اليوم : بالصور.. ندى موسى تقلب أحداث “الوجه الآخر” لهذا السبب

تتواصل حلقات مسلسل “الوجه الاَخر”، بطولة ماجد المصري ، و ندي موسي ، في الإثارة والتشويق، حيث شهدت حلقة أمس من المسلسل الذي يعرض على شبكة “سي بي سي”، تطورًا كبيرًا في الأحداث بعد أن أقام ماجد المصري (يحيى)، بعلاقة غير شرعية مع ندي موسي (فرح) شقيقة زوجته.

هذا الحدث غير المتوقع سيغير من سير الأحداث في الحلقات القادمة، ماذا ستفعل “فرح”؟ وما هو رد فعل شقيقتها بعد أن تعرف؟ وماذا عن يحيى هل سيبحث عنها أم سيتركها؟ هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

وكانت حلقة أمس قد شهدت اعتراف (يحيى ) لـ (فرح) بحبه لها، وتمسكه بها، رغم أنه حتى الآن لا يعرف أنها شقيقة زوجته (سارة) وأنها مجرد صديقتها وتجلس معهما في منزل الزوجية، لأنها تعاني من بعض الأمراض النفسية.

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مسلسل “الوجه الاَخر” بطولة ماجد المصري، ندي موسي ، مادلين طبر، نسرين طافش، وتأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.