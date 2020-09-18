روبرت باتنسون يستكمل مغامرات "باتمان" بعد الشفاء من فيروس كورونا

رنا صلاح الدين - أعلنت شركة وارنر بروس، خلال الساعات الماضية، استئناف العمل على تصوير فيلم باتمان، بعد إيقاف التصوير بسبب فيروس كورونا.

وتسببت إصابة بطل العمل النجم البريطاني روبرت باتنسون، بفيروس كورونا، في إيقاف تصوير الفيلم لمدة تصل لأسبوعين.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة وارنر بروس: "بعد فترة من التوقف عن العمل من أجل إجراءات احترازية للحجر الصحي نتيجة كوفيد-19، تم استئناف العمل الآن على تصوير فيلم ذا باتمان في بريطانيا".

وتسببت إصابة روبرت باتنسون بفيروس كورونا، في خسائر مالية لشركة وارنر بروس، بالتوقف عن التصوير، وصلت لـ 5 ملايين دولار.

الجدير بالذكر، أن الشخص الذي أصيب بالفيروس في أوائل شهر سبتمبر الجاري، كان الممثل البريطاني روبرت باتنسون بطل الفيلم، بالرغم من أن الشركة لم تؤكد ذلك أو تنفيه.