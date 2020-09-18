تعرف على الأسباب الحقيقية وراء اعتزال كيم كاردشيان تليفزيون الواقع

رنا صلاح الدين - فاجأت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان متابعي برنامجها الشهير هى وعائلتها، أن البرنامج الذى يعرض منذ وقت طويل اقترب من نهايته.

وقالت كيم عبر حسابها على تويتر: "بقلوب مثقلة، اتخذنا كعائلة القرار الصعب لنقول وداعاً لـ"كيب أب ويز ذا كارداشيانز".

وأكدت كيم أن الموسم رقم 21 هو الأخير لهم بعد 14 عاماً من العرض صنعوا فيها امبراطوريتهم كعائلة بعدما كان حجر الأساس فى شهرتهم.

ولكن يبقى السؤال الأهم لماذا قررت كيم كاردشيان، إيقاف البرنامج بعد 14 عاما من النجاح والشهرة، وهو ما يستعرضه "الخليج 365" في النقاط الأتية:

عائلة كاردشيان

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1- أصبح لدى كيم العديد من الأعمال التى تعد لها مكاسب بالملايين غير البرنامج، مثل خط إنتاج الملابس الداخلية للنساء والخطوط المكياج والعناية بالبشرة والروائح.

2- هناك احتمالية أن تكون كيم سيدة أمريكا الأولى بعدما أعلن كانى ويست الترشح لرئاسة أمريكا، وهنا لا يجب أن تكون حياة السيدة الأولى وعائلتها متاحه للجميع عبر برنامج تليفزيون واقع.

3- حصلت كايلي جينير شريكة كيم في البرنامج، علي لقب لأصغر ملياردير عصامى، وذلك من خلال خط التجميل الذى تنتجه، فبالتالى ليس لديها وقت لغير لذلك.

4- بالحديث عن كيندال فهي من أشهر عارضات الأزياء فى أمريكا الفترة الحالية، وبالتالى لا تتواجد فى مكان واحدة طوال الوقت فعملها يحتاج للسفر كثيرا.

5- العائلة بأكمالها أصبح لديها العديد من المشاريع التي تكفيها بعيدا عن البرامج، خاصة أن عائلة كاردشيان الكبيرة أصبحت مكونة من عائلات صغيرة بعد زواج نساء آل كاردشيان وإنجاب الأطفال.