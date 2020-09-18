شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريلر الأول لفيلم "حظر تجوّل" المنافس على جوائز مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس الفيلم المصري حظر تجوّل للمخرج أمير رمسيس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 في الفترة ما بين 19 وحتى 28 نوفمبر 2020، ويعتبر الفيلم هو أول فيلم مصري روائي طويل يتم اختياره للمنافسة بالمهرجان، وطرح صناع الفيلم التريلر الدعائي الأول للعمل.

ومن جانبه قال المخرج أمير رمسيس " إنه "سعيد و فخور بعرض الفيلم في مسابقة مهرجان القاهرة الدولي الرسمية ، في عودة للمهرجان الذي عرض فيه أول أفلامي الطويلة آخر الدنيا عام ٢٠٠٦ و أعتبر المهرجان خير إنطلاقة لمسيرة الفيلم في المهرجانات الدولية و في عرضه الجماهيري و لم تتردد أسرة الفيلم لحظة في تأجيل مشاركته في أي مهرجان آخر لكي يكون عرضه العالمي الأول في موطنه الأصلي ".

وعبرت النجمة الهام شاهين عن سعادتها قائلة "أشعر بالفخر لمشاركة فيلم حظر تجول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يعتبر واحد من أعرق المهرجانات ، وفخورة لاقامته تحت ظل ظروف جائحة كورونا و أتمنى أن يقدم الفيلم سينما مشرفة للسينما المصرية"

وتابعت النجمة "وقد شاركت بفيلم يوم للستات في المهرجان منذ 4 سنوات تقريبًا، ومنها انطلق الفيلم للمشاركة في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصد 21 جائزة، لذلك أتمنى دائمًا أن أشارك في هذا المهرجان العظيم".

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وتابع الفنان الفلسطيني كامل الباشا الحائز على جائزة أفضل ممثل بمهرجان فينسيا "مهرجان القاهرة من أهم المنصات السينمائية العالمية والمشاركة فيه امتياز يسعى له الكثير من السينمائيين في العالم وفرصة لتبادل الخبرات والأفكار".

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن اجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم ٢٣، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.