سلاف فواخرجى تشيد بمسلسل الاختيار: جدير بالمشاهدة والتقدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت النجمة السورية سلاف فواخرجى، بمسلسل الاختيار الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وأعيد عرضه مؤخرا مرة ثانية، وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
وكتبت سولاف، عبر حسابها على انستجرام: "إحنا ربنا ميزنا بحاجة واحدة عن المخلوقات كلها، الاختيار.. اختيار الأبطال الحقيقيين للوطن، لحتى الوطن اختارهم واحتضنهم، واختيار صناع العمل للموضوع وإيمانهم فيه رغم صعوبته خصوصا بوقت ضياع المفاهيم، ورد فعل الناس والجمهور الكبير لهذا العمل، كله بيصب بمفهوم الاختيار الصحيح، مسلسل الاختيار جدير بالمشاهدة وبالتقدير".
مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
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