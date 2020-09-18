اغنيهالك .. الفرق بين ردح شيرين فى الأغانى وروقان عمرو دياب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت المطربة الشابة "آية علوش" ثانى حلقات البرنامج الفني "أغنيهالك"، والذى يقدم فكرة جديدة تمزج بين التقديم والغناء حيث التعليق على الفنانين وغناء فقرات من أغانيهم فى إطار شبابى لايت. Advertisements وفى الحلقة الثانية تتناول "علوش" طرق غناء المطربين فى الأغانى بما يشبه "الردح"، ومن هؤلاء المغنيين شيرين وآمال ماهر وأصالة وعمرو دياب ويذكر أن برنامج "أغنيهالك"، برنامج فنى شبابى يعرض لأول مرة بتلك الفكرة التى تجمع بين تقديم البرامج، والغناء، ويعرض يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة 5 مساء على منصات الخليج 365 المختلفة

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