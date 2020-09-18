شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواعد براد بيت أكثر من امرأة فى نفس الوقت؟ النجم العالمى يسخر من الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الحديث عن علاقات النجم العالمى براد بيت العاطفية أمرا مبالغا فيه، ومنذ انفصاله عن زوجته النجمة أنجلينا جولي، نشرت الصحافة العديد من الأخبار عن ارتباطه بنساء داخل وخارج الوسط الفنى، ورغم ذلك بيت لم يعلن فى أى وقت عن دخوله أى علاقة، حتى أنه صعد على مسرح حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الماضى وقال ساخرا "كنت أود اصطحاب والدتى للحفل لكنى خشيت أن ينشر أنها حبيبتى"، ورغم ذلك لم تكف المواقع العالمية عن نشر أخبار تكشف تفاصيل علاقات براد بيت.



براد بيت



براد بيت

السؤال هنا هل تعرف المواقع الصحفية وحدها علاقات براد بيت المتعددة.. ولا تعرف النساء التى تذكر أسماءهن؟

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مؤخرا ارتبط 4 نساء باسم براد بيت هن جينيفر انيستون زوجة براد بيت السابقة، والمغنية البريطانية اديل، والممثلة الأمريكية ذات الأصل العراقي علياء شوكت وأخيرا عارضة الأزياء نيكول بوتورالسكى، فبعيدا عن أن جينيفر نفت وجود علاقة بينها وبين بيت أكثر من مرة، وأن كل الشواهد تستبعد وجود علاقة بين بيت وأديل، وأن الدليل الوحيد لوجود علاقة بين بيت وعليا شوكت هو زيارة منزله من قبل، فإذا كان بيت في علاقة من المنطق أن تكون علاقة واحدة فليس منطقيا على الإطلاق أنه دخل فى علاقة مع عدد من المشاهير في نفس الوقت، ولا تقرأ واحدة منهن ما ينشر عن النجم، وهذا ما يشير إلى أن بيت على الأقل بشكل رسمى لا يعلن عن أى علاقة منذ انفصاله عن أنجلينا جولى.