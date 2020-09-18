للمرة الأولى.. أحمد العوضي يكشف الموعد الحقيقي لزواجه من ياسمين عبد العزيز

رنا صلاح الدين - كشف الفنان أحمد العوضى عن بداية علاقته بالنجمة ياسمين عبد العزيز، بعد فترة من إثارة الجدل عقب زواجهما منذ عدة أشهر.
ودخل أحمد العوضي في أزمة حادة مع شقيق ياسمين عبد العزيز، بسبب رفض الأخر زواجهما وارتباطهما منذ البداية.
وقال أحمد العوضي في تصريحات تليفزيونية: "في البداية تم ترشيحى في مسلسل "لأخر نفس" وأنا كان نفسى أشتغل مع النجمة ياسمين عبد العزيز".
وأضاف: "بدأت علاقتنا في الكواليس، وأتكلمنا بقى وكلمة منى وكلمة منها وضحكت يبقى خلاص قلبها مال، والموضوع جه زى أي علاقة عادى تعارف واعجاب وحب ثم زواج".
وأشار العوضي إلى أن الزواج لم يكن في شهر مايو وقت إعلانهما ولكن منذ شهر يناير في وقت عيد ميلادها كانوا بالفعل متزوجان.
وأكد العوضي عن سبب تأخير إعلان زواجهما: "لم نعلن لأن في البداية احنا مش ضامنين العلاقة هتكمل ولا لا وكنا بنتخانق ونسيب بعض ونرجع تانى لبعض وهكذا ونخاف نقول على العلاقة وتفضل فتتحسب عليها علاقة وخلاص".
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