فيديو| جاكي شان ينجو من الغرق بمعجرة إلهية خلال تصوير فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - نجى النجم العالمى جاكى شان من الغرق خلال تصوير أحدث أفلامه "فانجارد"، وذلك بعد انقلابه من جت سكى "دراجة البحر"، أثناء تصوير أحد المشاهد في المياة.

وانقلب القارب الذى كان يقل جاكى شان هو وممثلة أخرى فى الماء، وتمت محاصرتهما بين القارب وصخرة.

وبحث جاكي شان خروج رأسه من الماء هو العثور على شريكته ميا، لحسن الحظ نجا كلا الممثلين من هذا الحادث، لكن من وجهة نظر الآخرين في طاقم التصوير، كانت لحظة مرعبة.

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وصرح جاكي شان بعد نجاته: "إنها لقطة فيلم عادية، لكنني كدت أن أغرق أثناء تصويرها، حيث انقلب القارب وكنت عالقا تحت الماء".

وظل جاكي شان تحت الماء لمدة أكثر من 40 ثانية حتى تمكن من الخروج بسلام، قائلا :"لا أتذكر تماما ما حدث بالضبط، كان الأمر كما لو أن هناك قوة إلهية تساعدني، وأخذني التيار المائي للخارج".

ومن المقرر، أن يعرض الفيلم يوم 30 سبتمبر الجارى، والذى يتناول كيفية القضاء على الإرهاب فى العالم، حيث تم تصويره فى عدة دول أماكن حول العالم منها لندن ودبى والصين والهند.