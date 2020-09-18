رامي عياش يوجه رسالة شكر لكارمن لبس ويطلق "أنا ثائر"

"الخليج 365" من بيروت: نشر الفنان اللبناني رامي عياش صورة جمعته بالممثلة اللبنانية كارمن لبس من كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "أنا ثائر" عبر حسابه على تويتر وأرفقها برسالة شكر قال فيها: "حضورك إضافة كبيرة لهالعمل الوطني ... كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك. أنا ثائر. مرفأ بيروت. كي لا ننسى. رامي عياش".
لترد عليه لبس قائلة: "حبيبي رامي هيدا عمل وطني رائع بشرّفني كون جزء منه.. ومعك أكيد بصير بعد أحلى وأقوى، شكرا إلك مع محبتي".
وأطلق عياش قبل دقائق العمل المصور عبر قناته على اليوتيوب:
"أنا ثائر" كلمات نادين الأسعد، الحان وغناء رامي عياش وتوزيع داني حلو. وتقل كلماتها:
معي وطني، معي غضبي
لهيبُ الحقّ في جسدي
وللآهاتِ أنيابٌ
تُمزِّقُ فِلذةَ الكَبِدِ
ونَوحُ الأم أغرقني
بجَزرِ الآخِ والمَدِّ
وأشرعتي مُهيَّئةٌ
ويُرغي البحرُ بالزَبَدِ
أنا ثائرْ ، أنا ثائرْ
ومن مَهدي إلى لَحْدي
معي وطني معي غضبي
معي الإيمانُ في بلدي
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