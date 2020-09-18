رامي عياش يوجه رسالة شكر لكارمن لبس ويطلق "أنا ثائر"

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"الخليج 365" من بيروت: نشر الفنان اللبناني رامي عياش صورة جمعته بالممثلة اللبنانية كارمن لبس من كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "أنا ثائر" عبر حسابه على تويتر وأرفقها برسالة شكر قال فيها: "حضورك إضافة كبيرة لهالعمل الوطني ... كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك. أنا ثائر. مرفأ بيروت. كي لا ننسى. رامي عياش".



لترد عليه لبس قائلة: "حبيبي رامي هيدا عمل وطني رائع بشرّفني كون جزء منه.. ومعك أكيد بصير بعد أحلى وأقوى، شكرا إلك مع محبتي".

وأطلق عياش قبل دقائق العمل المصور عبر قناته على اليوتيوب:

"أنا ثائر" كلمات نادين الأسعد، الحان وغناء رامي عياش وتوزيع داني حلو. وتقل كلماتها:

معي وطني، معي غضبي

لهيبُ الحقّ في جسدي

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وللآهاتِ أنيابٌ

تُمزِّقُ فِلذةَ الكَبِدِ

ونَوحُ الأم أغرقني

بجَزرِ الآخِ والمَدِّ

وأشرعتي مُهيَّئةٌ

ويُرغي البحرُ بالزَبَدِ

أنا ثائرْ ، أنا ثائرْ

ومن مَهدي إلى لَحْدي

معي وطني معي غضبي

معي الإيمانُ في بلدي

